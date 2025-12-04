SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

Profitable SIG Group-Anlage? 04.12.2025 10:03:38

SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SIG Group-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,762 SIG Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,27 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 44,14 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 44,14 CHF entspricht einer negativen Performance von 55,86 Prozent.

Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 3,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SIG Groupmehr Nachrichten

Analysen zu SIG Groupmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

SIG Group 10,01 1,68% SIG Group

