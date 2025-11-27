SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Aktie betrug an diesem Tag 17,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 566,251 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 379,39 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 26.11.2025 auf 9,50 CHF belief. Mit einer Performance von -46,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war SIG Group zuletzt 3,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at