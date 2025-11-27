SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Frühe Investition
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Aktie betrug an diesem Tag 17,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 566,251 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 379,39 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 26.11.2025 auf 9,50 CHF belief. Mit einer Performance von -46,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war SIG Group zuletzt 3,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Groupmehr Nachrichten
|
27.11.25
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.11.25
|SIG Group AG appoints Mikko Keto as Chief Executive Officer (EQS Group)
|
17.11.25
|SIG ernennt Mikko Keto zum Chief Executive Officer (EQS Group)