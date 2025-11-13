SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Anlage
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,44 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,144 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 43,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,38 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,92 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 3,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
