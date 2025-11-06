SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das SIG Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in SIG Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 500,250 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 05.11.2025 4 172,09 CHF wert, da der Schlussstand 8,34 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,28 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 3,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at