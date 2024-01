SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SoftwareONE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,41 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,940 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2024 auf 15,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,58 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 104,58 CHF, was einer positiven Performance von 4,58 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 2,34 Mrd. CHF. Der SoftwareONE-Börsengang fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das SoftwareONE-Papier bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at