SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.07.2023 wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SoftwareONE-Papier bei 17,62 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,675 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,16 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 08.07.2024 auf 17,12 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 2,66 Mrd. CHF. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

