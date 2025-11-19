Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,324 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 522,32 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 18.11.2025 auf 129,40 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 21 522,32 CHF entspricht einer Performance von +115,22 Prozent.
Sulzer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
