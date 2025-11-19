Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Sulzer-Anlage unter der Lupe 19.11.2025 10:05:09

SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Sulzer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,324 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 522,32 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 18.11.2025 auf 129,40 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 21 522,32 CHF entspricht einer Performance von +115,22 Prozent.

Sulzer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Sulzer AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sulzer AG (N) 141,20 0,43% Sulzer AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen