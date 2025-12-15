SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Verlust hätte ein u-blox-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen u-blox-Einstiegs gewesen.

Die u-blox-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die u-blox-Anteile bei 204,07 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,900 u-blox-Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 12.12.2025 663,51 CHF wert, da der Schlussstand 135,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 33,65 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at