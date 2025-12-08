u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Langfristige Investition
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das u-blox-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in u-blox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,820 u-blox-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (135,20 CHF), wäre die Investition nun 246,02 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 246,02 CHF, was einer positiven Performance von 146,02 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu u-blox AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|u-blox AG
|143,10
|-0,28%
