SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Vetropack A-Anteile an diesem Tag 50,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,000 Vetropack A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 638,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,20 Prozent.

Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 632,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at