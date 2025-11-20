SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Villars Aktie
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 470,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,277 Villars SA-Anteilen. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 19.11.2025 12 553,19 CHF wert, da der Schlussstand 590,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,53 Prozent angezogen.
Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
