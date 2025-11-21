Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Profitables Vontobel-Investment?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Vontobel-Anteile letztlich bei 72,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vontobel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,382 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vontobel-Papiers auf 59,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,65 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,35 Prozent.
Der Börsenwert von Vontobel belief sich jüngst auf 3,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|63,60
|-0,86%
