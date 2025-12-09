SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,236 VP Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 81,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 912,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 515,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at