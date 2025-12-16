VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lohnendes VP Bank-Investment?
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in VP Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,937 VP Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 732,34 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 15.12.2025 auf 83,20 CHF belief. Mit einer Performance von -22,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 520,57 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VP Bankmehr Nachrichten
Analysen zu VP Bankmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VP Bank
|82,40
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.