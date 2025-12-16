SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in VP Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,937 VP Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 732,34 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 15.12.2025 auf 83,20 CHF belief. Mit einer Performance von -22,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 520,57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at