WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

Lohnendes VP Bank-Investment? 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in VP Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,937 VP Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 732,34 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 15.12.2025 auf 83,20 CHF belief. Mit einer Performance von -22,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 520,57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

VP Bank 82,40 -0,96%

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

