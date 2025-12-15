VZ Aktie

Lohnende VZ-Investition? 15.12.2025 10:04:02

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VZ-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das VZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 143,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 69,930 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 10 405,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 148,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,06 Prozent zugenommen.

VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

