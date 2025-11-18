Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Investition
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor einem Jahr eingefahren
Am 18.11.2024 wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zehnder A-Papier an diesem Tag bei 43,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,068 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 66,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 534,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,40 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 744,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zehnder AG (A)mehr Analysen
