Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Investition im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet
Am 17.11.2022 wurden Adval Tech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 136,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,353 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 39,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,71 CHF wert. Damit wäre die Investition 71,03 Prozent weniger wert.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Adval Tech AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|40,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.