SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2022 wurden Adval Tech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 136,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,353 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 39,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,71 CHF wert. Damit wäre die Investition 71,03 Prozent weniger wert.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at