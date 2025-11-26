Allreal Aktie

Allreal-Investment 26.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Allreal-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Allreal-Anteile bei 194,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,155 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 199,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,99 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Allreal eine Börsenbewertung in Höhe von 3,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

