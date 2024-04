SPI-Titel ams-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ams-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.04.2021 wurde die ams-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ams-Aktie bei 10,32 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ams-Aktie investiert hat, hat nun 96,946 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.04.2024 gerechnet (1,03 CHF), wäre die Investition nun 99,42 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 90,06 Prozent.

Zuletzt verbuchte ams einen Börsenwert von 1,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at