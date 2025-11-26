Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich börsenotierten Aktien von ams-Osram von 12,50 auf 9,50 Schweizer Franken gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Robert Sanders für die Aktien des Chip- und Sensorherstellers unverändert beibehalten.

Der Bericht von ams-Osram für das dritte Quartal zeichnete sich vor allem durch den verhaltenen Ausblick für das vierte Quartal sowohl hinsichtlich Umsatz als auch Rentabilität aus, während es keine wesentlichen Neuigkeiten zu den Veräußerungen gab, hieß es in der aktuellen Studie.

Am Mittwochvormittag notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 7,72 Franken.

