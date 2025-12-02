Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
|Lohnendes Bellevue-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bellevue-Papier bei 37,45 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bellevue-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,702 Bellevue-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 233,91 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 01.12.2025 auf 8,76 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 76,61 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 119,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
