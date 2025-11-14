SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren BKW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das BKW-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BKW-Anteile betrug an diesem Tag 147,60 CHF. Bei einem BKW-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,678 BKW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,80 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 13.11.2025 auf 166,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12,80 Prozent.

BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at