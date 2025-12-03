SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burckhardt Compression-Aktien gewesen.

Am 03.12.2020 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 302,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,311 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 738,41 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 02.12.2025 auf 525,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,84 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at