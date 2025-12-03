XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Burckhardt Compression-Einstieg? 03.12.2025 10:04:23

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burckhardt Compression-Aktien gewesen.

Am 03.12.2020 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 302,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,311 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 738,41 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 02.12.2025 auf 525,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,84 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burckhardt Compression AGmehr Nachrichten