Burckhardt Compression-Investition 26.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: Wäre ein Investment in Burckhardt Compression vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Anlegern gebracht.

Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Burckhardt Compression-Anteile letztlich bei 526,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,190 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 25.11.2025 auf 526,00 CHF belief. Mit einer Performance von + Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

