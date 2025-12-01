SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cham Swiss Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cham Swiss Properties gewesen.

Das Cham Swiss Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,00 CHF. Bei einem Cham Swiss Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 555,556 Cham Swiss Properties-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 13 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,00 Prozent angewachsen.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at