SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 162,338 Georg Fischer-Anteilen. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 17.05.2024 11 225,65 CHF wert, da der Schlussstand 69,15 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 12,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Georg Fischer bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at