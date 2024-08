SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Idorsia-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Idorsia-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Idorsia-Aktie bei 22,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Idorsia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,460 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 2,11 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,41 CHF wert. Mit einer Performance von -90,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 487,75 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at