WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

Lohnende Idorsia-Investition? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Idorsia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Idorsia-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,76 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,752 Anteilen. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 17.11.2025 417,00 CHF wert, da der Schlussstand 3,17 CHF betrug. Mit einer Performance von +317,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Idorsia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 788,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

