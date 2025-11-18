Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Lohnende Idorsia-Investition?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Idorsia-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,76 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,752 Anteilen. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 17.11.2025 417,00 CHF wert, da der Schlussstand 3,17 CHF betrug. Mit einer Performance von +317,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Idorsia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 788,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AGmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI nachmittags fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Idorsia AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Idorsia AG
|3,40
|0,59%