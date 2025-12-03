SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intershop-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,446 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 2 013,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,80 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 101,37 Prozent.

Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at