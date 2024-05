SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren verloren

Am 15.05.2019 wurde die Klingelnberg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 33,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,499 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie auf 17,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 502,95 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 49,71 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 151,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at