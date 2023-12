SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr eingebracht

Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,65 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hat, hat nun 14,567 Anteile im Depot. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere wären am 12.12.2023 1 130,37 CHF wert, da der Schlussstand 77,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,04 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) betrug jüngst 2,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at