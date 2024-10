SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,45 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,682 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 73,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,63 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 23,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at