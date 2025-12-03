Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Lukratives Leclanche (Leclanché SA)-Investment?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet
Am 03.12.2015 wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,43 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,152 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,56 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Anteils am 02.12.2025 auf 0,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,44 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) bezifferte sich zuletzt auf 159,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
01.12.25
|Leclanché Announces CFO Transition (EQS Group)
|
01.12.25
|Leclanché gibt Wechsel seines CFO bekannt (EQS Group)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)