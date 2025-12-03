SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.12.2015 wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,43 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,152 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,56 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Anteils am 02.12.2025 auf 0,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,44 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) bezifferte sich zuletzt auf 159,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at