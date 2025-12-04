Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Am Donnerstag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 17 751,62 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 774,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 688,92 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,820 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der SPI 17 036,92 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 17 119,84 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 15 702,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 786,82 Punkte. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 25,68 Prozent auf 0,93 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 12,01 Prozent auf 87,70 CHF), Bellevue (+ 8,86 Prozent auf 9,34 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,64 Prozent auf 0,14 CHF) und Evolva (+ 5,32 Prozent auf 0,79 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leonteq (-11,47 Prozent auf 13,58 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,14 CHF), Epic Suisse (-3,79 Prozent auf 81,20 CHF) und Varia US Properties (-3,39 Prozent auf 18,55 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 643 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,957 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

