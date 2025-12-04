GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|SPI im Blick
|
04.12.2025 15:59:41
Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain
Am Donnerstag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 17 751,62 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 774,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 688,92 Punkten.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,820 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der SPI 17 036,92 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 17 119,84 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 15 702,49 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 786,82 Punkte. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 25,68 Prozent auf 0,93 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 12,01 Prozent auf 87,70 CHF), Bellevue (+ 8,86 Prozent auf 9,34 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,64 Prozent auf 0,14 CHF) und Evolva (+ 5,32 Prozent auf 0,79 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leonteq (-11,47 Prozent auf 13,58 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,14 CHF), Epic Suisse (-3,79 Prozent auf 81,20 CHF) und Varia US Properties (-3,39 Prozent auf 18,55 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 643 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,957 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GAM AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu GAM AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,67
|3,10%
|Bellevue AG
|9,64
|-1,03%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|92,50
|-0,54%
|Epic Suisse
|82,00
|-2,84%
|Evolva Holding AG
|0,83
|-1,42%
|GAM AG
|0,15
|-3,58%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,12
|-10,79%
|Leonteq AG
|14,52
|-11,46%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,36
|-0,30%
|Relief Therapeutics Holding AG
|2,83
|-2,25%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|343,40
|-0,41%
|SHL Telemedicine
|1,00
|35,14%
|UBS
|33,26
|-0,92%
|Varia US Properties
|19,20
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 740,41
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.