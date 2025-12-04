GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Blick 04.12.2025 15:59:41

Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain

Das macht der SPI am Nachmittag.

Am Donnerstag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 17 751,62 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 774,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 688,92 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,820 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der SPI 17 036,92 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 17 119,84 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 15 702,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 786,82 Punkte. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 25,68 Prozent auf 0,93 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 12,01 Prozent auf 87,70 CHF), Bellevue (+ 8,86 Prozent auf 9,34 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,64 Prozent auf 0,14 CHF) und Evolva (+ 5,32 Prozent auf 0,79 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leonteq (-11,47 Prozent auf 13,58 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,14 CHF), Epic Suisse (-3,79 Prozent auf 81,20 CHF) und Varia US Properties (-3,39 Prozent auf 18,55 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 643 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,957 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu GAM AGmehr Nachrichten

Analysen zu GAM AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,67 3,10% ASMALLWORLD AG
Bellevue AG 9,64 -1,03% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 92,50 -0,54% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Epic Suisse 82,00 -2,84% Epic Suisse
Evolva Holding AG 0,83 -1,42% Evolva Holding AG
GAM AG 0,15 -3,58% GAM AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,12 -10,79% Leclanche (Leclanché SA)
Leonteq AG 14,52 -11,46% Leonteq AG
OC Oerlikon Corporation AG 3,36 -0,30% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,83 -2,25% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 343,40 -0,41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,00 35,14% SHL Telemedicine
UBS 33,26 -0,92% UBS
Varia US Properties 19,20 0,00% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 740,41 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen