SPI im Fokus 01.12.2025 09:29:33

Minuszeichen in Zürich: SPI sackt zum Start ab

Der SPI notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 17 611,72 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,259 Prozent auf 17 607,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 17 607,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 621,30 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SPI mit 16 982,04 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 16 889,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 672,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,49 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 7,96 Prozent auf 3,46 CHF), VAT (+ 2,12 Prozent auf 360,90 CHF), Ascom (+ 1,85 Prozent auf 3,57 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 48,20 CHF) und Lonza (+ 1,67 Prozent auf 559,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8,07 Prozent auf 1,48 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,59 Prozent auf 0,13 CHF), SGS SA (-3,32 Prozent auf 89,10 CHF), DOTTIKON ES (-2,82 Prozent auf 344,50 CHF) und PolyPeptide (-2,57 Prozent auf 24,65 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 510 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,725 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

