SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Liechtensteinische Landesbank-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,413 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 024,89 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 01.12.2025 auf 75,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at