SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2015 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Liechtensteinische Landesbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,902 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 196,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 119,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at