Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Rentable Lindt-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Lindt-Anteile an diesem Tag 101 000,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lindt-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,099 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 11 841,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 119 600,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,42 Prozent zugenommen.
Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,58 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|127 900,00
|0,00%