SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Lindt-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Lindt-Anteile an diesem Tag 101 000,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lindt-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,099 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 11 841,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 119 600,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,42 Prozent zugenommen.

Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,58 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at