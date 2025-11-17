Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Profitabler Lindt-Einstieg?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen
Das Lindt-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lindt-Aktie bei 98 000,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,010 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 273,47 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 14.11.2025 auf 124 800,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 28,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|134 500,00
|0,45%