SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Montana Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.07.2021 wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Montana Aerospace-Anteile letztlich bei 39,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,126 Montana Aerospace-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 483,92 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 03.07.2024 auf 19,26 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 51,61 Prozent.

Der Montana Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 1,18 Mrd. CHF beziffert. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Montana Aerospace-Papiers bei 29,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at