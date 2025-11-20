Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Frühe Anlage
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Montana Aerospace-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Montana Aerospace-Papier 12,36 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,091 Montana Aerospace-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Papiere wären am 19.11.2025 184,87 CHF wert, da der Schlussstand 22,85 CHF betrug. Mit einer Performance von +84,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Montana Aerospace-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,43 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montana Aerospacemehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Montana Aerospacemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Montana Aerospace
|23,15
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.