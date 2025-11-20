Montana Aerospace Aktie

Frühe Anlage 20.11.2025 10:04:01

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Montana Aerospace-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Montana Aerospace-Papier 12,36 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,091 Montana Aerospace-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Papiere wären am 19.11.2025 184,87 CHF wert, da der Schlussstand 22,85 CHF betrug. Mit einer Performance von +84,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Montana Aerospace-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,43 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

