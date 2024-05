SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Orell Fuessli Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Orell Fuessli am 07.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 3,90 CHF je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 14,71 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Orell Fuessli beläuft sich auf 6,66 Mio. CHF. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Gesamtausschüttung damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Orell Fuessli-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX bei 80,40 CHF. Heute wird die Orell Fuessli-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Orell Fuessli-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Orell Fuessli-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Orell Fuessli-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 5,19 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 4,15 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Orell Fuessli via SIX 26,58 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -14,59 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Orell Fuessli- Dividendenerwartung

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 3,80 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,75 Prozent zurückgehen.

Orell Fuessli-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Orell Fuessli beläuft sich aktuell auf 156,360 Mio. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orell Fuessli beläuft sich aktuell auf 12,24. Der Umsatz von Orell Fuessli belief sich in 2023 auf 232,230 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,14 CHF.

