SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.04.2023 wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,089 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2024 auf 79,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 034,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,40 Prozent.

Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 151,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at