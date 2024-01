SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Orell Fuessli-Aktie bei 81,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,225 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Orell Fuessli-Aktien wären am 17.01.2024 904,65 CHF wert, da der Schlussstand 74,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 145,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at