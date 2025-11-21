SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.11.2015 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Perrot Duval SA-Aktie 44,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 22,727 Perrot Duval SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (40,40 CHF), wäre die Investition nun 918,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,18 Prozent verringert.

Insgesamt war Perrot Duval SA zuletzt 6,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at