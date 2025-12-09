SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem PLAZZA-Papier statt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 330,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,303 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 408,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 123,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,64 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte PLAZZA einen Börsenwert von 842,13 Mio. CHF. Das Börsendebüt der PLAZZA-Papiere fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

