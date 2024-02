SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PolyPeptide-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die PolyPeptide-Aktie bei 27,14 CHF. Bei einem PolyPeptide-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,846 PolyPeptide-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 546,43 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 01.02.2024 auf 14,83 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,36 Prozent.

Der PolyPeptide-Wert an der Börse wurde auf 521,73 Mio. CHF beziffert. Der PolyPeptide-Börsengang fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at