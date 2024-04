SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 396,825 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2024 3 753,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,46 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 62,46 Prozent.

Der Santhera Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 102,60 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at