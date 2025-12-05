Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukratives Schlatter Industries-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Schlatter Industries-Aktie letztlich bei 25,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 390,625 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 20,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 812,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,88 Prozent vermindert.
Schlatter Industries wurde am Markt mit 21,43 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|19,40
|-3,00%
