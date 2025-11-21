Schlatter Industries Aktie

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

Schlatter Industries-Investmentbeispiel 21.11.2025 10:04:50

SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Schlatter Industries-Anteile an diesem Tag 22,80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,386 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlatter Industries-Aktie auf 19,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,47 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 21,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

