Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Schlatter Industries-Investmentbeispiel
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Schlatter Industries-Anteile an diesem Tag 22,80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,386 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlatter Industries-Aktie auf 19,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,53 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,47 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 21,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Schlatter Industries AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|19,60
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.